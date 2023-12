MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 33,52 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 33,52 EUR zu. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 33,77 EUR. Mit einem Wert von 33,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.648 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 6,68 Prozent zulegen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,658 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Handel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsende steigen

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge

XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester