MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag nahezu unverändert

Die Aktie von MorphoSys hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 65,40 EUR.

Mit einem Kurs von 65,40 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 65,66 EUR zu. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,22 EUR nach. Bei 65,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 76.699 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 1,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 13,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,43 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 16.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -8,077 EUR je Aktie aus.

