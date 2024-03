MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag nahe Nulllinie

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 66,30 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:41 Uhr bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 66,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 66,50 EUR. Bei 66,28 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.676 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,82 EUR. Gewinne von 0,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 79,16 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 13.03.2024 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,60 EUR umgesetzt worden waren.

Am 29.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,217 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

