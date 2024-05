MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 68,35 EUR zu.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 68,35 EUR. Bei 68,50 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.124 MorphoSys-Aktien.

Bei 69,75 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,52 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,76 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

