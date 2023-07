MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 30,50 EUR nach.

Die MorphoSys-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 30,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 30,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 80.626 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 2,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 61,30 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 62,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,12 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,874 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

