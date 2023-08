MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 28,25 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,25 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,23 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.091 Stück gehandelt.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Abschläge von 58,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 26,60 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,40 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,20 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,967 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

