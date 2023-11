MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Dienstagmittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 24,4 Prozent auf 16,22 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 24,4 Prozent auf 16,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 14,52 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.713.762 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR. 100,37 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,81 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,20 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,215 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel: Gewinne im TecDAX