MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Donnerstagmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,0 Prozent auf 31,80 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 5,0 Prozent im Minus bei 31,80 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,61 EUR nach. Mit einem Wert von 32,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 166.884 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,658 EUR ausweisen wird.

