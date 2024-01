MorphoSys Aktie News: MorphoSys verliert am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 32,43 EUR.

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 32,43 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 31,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,69 EUR. Bisher wurden heute 137.502 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 42,21 EUR erreichte der Titel am 18.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 30,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 58,53 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,13 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 12.03.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,475 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

MorphoSys-Aktie mit zweistelligem Kursverlust: Achterbahnfahrt geht weiter - Leerverkäufer im Blick