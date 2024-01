MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Vormittag ins Minus

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 32,08 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 4,2 Prozent auf 32,08 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 31,86 EUR ein. Bei 32,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.542 MorphoSys-Aktien.

Am 18.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,21 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 24,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,13 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,475 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Verluste

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

MorphoSys-Aktie mit zweistelligem Kursverlust: Achterbahnfahrt geht weiter - Leerverkäufer im Blick