MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Kurs von 65,32 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,32 EUR. Bei 65,58 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,06 EUR nach. Bei 65,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 170.926 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 66,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 385,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 16.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

