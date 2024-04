MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,75 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:03 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 67,75 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,70 EUR aus. Bei 67,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.963 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.04.2024 auf bis zu 68,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 78,57 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 13.03.2024 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,65 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,70 Prozent auf 59,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 81,60 EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,121 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

