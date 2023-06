MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag höher

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 27,69 EUR

Um 09:05 Uhr sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 27,55 EUR zu. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 27,60 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 EUR. Bisher wurden heute 4.883 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 30,00 EUR markierte der Titel am 07.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,89 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 133,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 62,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 41,50 EUR umgesetzt.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 31.07.2024.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,509 EUR je Aktie ausweisen dürften.

