MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 28,99 EUR.

Die MorphoSys-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 28,99 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,99 EUR aus. Bei 28,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 1.801 Aktien.

Am 21.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,60 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 10.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte MorphoSys die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,967 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

