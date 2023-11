MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 16,05 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,8 Prozent auf 16,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 15,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 434.074 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 50,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,60 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -7,326 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

