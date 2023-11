MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Verlusten

Blick auf MorphoSys-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,9 Prozent auf 16,20 EUR ab.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,9 Prozent auf 16,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 16,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.785 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,49 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 100,56 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,13 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 27,60 EUR angegeben.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR – das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,326 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

