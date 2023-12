MorphoSys Aktie News: MorphoSys macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 31,53 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie konnte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 31,53 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,37 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.024 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,76 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,42 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 62,56 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,60 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,80 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,658 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

