MorphoSys Aktie News: MorphoSys schießt am Freitagnachmittag hoch

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 32,37 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 32,37 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 32,97 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,41 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 189.796 MorphoSys-Aktien.

Bei 35,76 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 10,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 63,53 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 12.03.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,658 EUR je Aktie ausweisen dürften.

