MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 32,56 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 32,56 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,26 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.422 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2024. 29,64 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 58,69 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -0,475 EUR je Aktie aus.

