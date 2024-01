MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von MorphoSys gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 32,54 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 32,54 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 32,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 149.322 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 18.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 58,67 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,475 EUR einfahren.

