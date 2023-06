MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 27,59 EUR

0,18% Charts

News

Analysen

Das Papier von MorphoSys legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 28,32 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 28,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,66 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.484 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,00 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Gewinne von 5,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 139,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 EUR.

MorphoSys ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte MorphoSys die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,509 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie mit Kurssprung: JPMorgan stuft doppelt hoch

MorphoSys-Aktie im Rally-Modus: Markt traut Krebsmittel Pelabresib Blockbuster-Potenzial zu

MorphoSys-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys