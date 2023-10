MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 25,15 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 25,15 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,00 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 36.875 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 53,06 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 30,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 09.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

