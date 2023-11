MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,12 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,30 EUR an. Bei 16,21 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 15.806 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 50,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,60 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33,40 Prozent auf 63,80 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,374 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

TecDAX-Handel aktuell: Zum Handelsende Gewinne im TecDAX

MorphoSys-Aktie sinkt weiter: MorphoSys' Studiendaten verunsichern Anleger