MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,30 EUR

0,26% Charts

News

Analysen

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 17,05 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 17,02 EUR. Mit einem Wert von 17,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 44.632 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 29,61 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 42,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 44,43 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,92 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 150,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 38,20 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --11,564 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie legt zu: MorphoSys stellt positive Daten zum Hoffnungsträger bei Knochenmarkkrebs vor

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: MorphoSys erwartet für Monjuvi 2023 nur bestenfalls ein kleines Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys