MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Nachmittag stark

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 35,14 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 6,9 Prozent im Plus bei 35,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 35,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,76 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 232.238 Aktien.

Am 18.01.2024 markierte das Papier bei 42,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 61,72 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 63,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 95,80 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,475 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

