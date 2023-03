MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 13,93 EUR

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 13,95 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 13,89 EUR. Bei 14,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 19.151 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 27,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 49,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 18,13 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -11,16 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 81,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,90 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.05.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 01.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -8,710 EUR je MorphoSys-Aktie.

