MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag schwächer

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 14,05 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 14,05 EUR. Bei 14,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.505 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 27,87 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,70 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.03.2023. Das EPS belief sich auf 9,65 EUR gegenüber -11,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 52,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte MorphoSys am 03.05.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2024 dürfte MorphoSys die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,710 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

