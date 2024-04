MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittwochnachmittag seitwärts

MorphoSys im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,75 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 15:51 Uhr im XETRA-Handel bei 67,75 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,75 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 34.747 Stück.

Am 16.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 78,57 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 13.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 9,65 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR ausweisen wird.

