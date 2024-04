MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahe Vortagesschluss

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,75 EUR. Bei 67,75 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 67,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,70 EUR. Bisher wurden heute 3.571 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 16.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 78,57 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38 EUR an.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 81,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MorphoSys am 29.04.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -4,121 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

