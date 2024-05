MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag behauptet

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 68,10 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 15:40 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 68,10 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,25 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,95 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.169 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. 2,42 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 369,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 29.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 55,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27,54 Mio. EUR im Vergleich zu 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 07.08.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie.

