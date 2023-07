MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 30,10 EUR.

Die MorphoSys-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 30,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,45 EUR aus. Bei 30,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.591 MorphoSys-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 3,96 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 60,78 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 33,00 EUR.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent auf 62,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 präsentieren. Am 31.07.2024 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,874 EUR je MorphoSys-Aktie.

