MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 16,34 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 16,34 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie um 11:44 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 16,47 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 16,18 EUR. Mit einem Wert von 16,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 85.274 MorphoSys-Aktien.

Am 15.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,49 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 98,84 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 27,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,60 EUR.

Am 15.11.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,422 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

