MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt sprang die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 16,50 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 16,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 16,60 EUR. Bei 16,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 215.929 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 39,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,60 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 15.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 63,80 EUR, gegenüber 95,80 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,40 Prozent präsentiert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -7,422 EUR je MorphoSys-Aktie.

