MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 16,35 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 16,45 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 16,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.476 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 98,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 27,60 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,374 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

TecDAX aktuell: TecDAX fällt

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX beginnt Donnerstagshandel im Minus