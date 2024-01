MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,25 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 35,25 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 34,98 EUR. Bisher wurden heute 266.482 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,21 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,74 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 61,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,13 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,475 EUR je MorphoSys-Aktie.

