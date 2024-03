MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 67,12 EUR.

Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,12 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 67,24 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,12 EUR. Bisher wurden heute 41.797 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 67,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 0,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 385,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 13.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 81,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 29.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -4,217 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Novartis-Aktie dennoch leichter: Novartis erhält US-Kartellfreigabe für MorphoSys

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start leichter