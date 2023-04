MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 18,88 EUR

-3,99% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 18,76 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 18,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.359 MorphoSys-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 24,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 24,26 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 58,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 9,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren -11,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81,60 EUR – ein Plus von 54,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 52,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte MorphoSys am 03.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von MorphoSys.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -7,304 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Erste Schätzungen: MorphoSys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MorphoSys-Aktie fester: MorphoSys befindet sich nach Ergebnissen einer Phase-II-Studie auf Erholungskurs

DSW-Watchlist: Diese Aktien performen besonders schlecht

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys