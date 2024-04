MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 67,70 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,70 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 67,80 EUR. Bei 67,70 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.540 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 27,70 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.04.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,121 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

