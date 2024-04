MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 67,70 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,80 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,70 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.907 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.04.2024 bei 68,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 0,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2024 terminiert. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

