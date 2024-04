MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,75 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 67,75 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 67,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 67,70 EUR. Bei 67,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.231 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 0,37 Prozent niedriger. Am 21.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MorphoSys-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Am 13.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,00 Mio. EUR – eine Minderung von 27,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 81,60 Mio. EUR eingefahren.

Am 29.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 30.04.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag stärker