MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 24,39 EUR

3,00% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 5,9 Prozent auf 24,40 EUR. In der Spitze legte die MorphoSys-Aktie bis auf 24,77 EUR zu. Bei 23,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 126.772 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,77 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 1,52 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,62 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,00 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 62,30 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 41,50 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. MorphoSys dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,225 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie stark: JPMorgan hebt Kursziel für MorphoSys an - 'Underweight'

MorphoSys-Aktie mit Gewinnen: MorphoSys übertrifft Analystenerwartungen

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys