MorphoSys Aktie News: MorphoSys gibt am Vormittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 1,6 Prozent auf 29,81 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 29,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.443 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 4,88 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 60,40 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 03.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 62,30 EUR gegenüber 41,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -8,874 EUR je Aktie aus.

