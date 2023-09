MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 27,68 EUR ab.

Um 15:47 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 27,68 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,99 EUR nach. Bei 28,51 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 92.496 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,38 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 30,80 EUR an.

Am 09.08.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 15.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je Aktie ausweisen dürften.

