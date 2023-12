MorphoSys Aktie News: MorphoSys zündet am Vormittag Kursrakete

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Zuletzt wies die MorphoSys-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR nach oben.

Um 17:35 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 32,50 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 32,97 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 374.132 Aktien.

Bei 35,76 EUR erreichte der Titel am 12.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 10,03 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,60 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus