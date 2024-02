MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 65,28 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:46 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 65,28 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,28 EUR. Zuletzt wechselten 70.770 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 1,95 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,45 EUR ab. Mit Abgaben von 79,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,60 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

