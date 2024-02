MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Nachmittag ins Minus

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 65,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 65,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 65,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,28 EUR. Bisher wurden heute 148.189 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 66,58 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,93 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

XETRA-Handel: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Nachmittag in Grün

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MorphoSys-Investment von vor 10 Jahren eingefahren