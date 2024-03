MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 67,16 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 67,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 67,20 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.482 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 67,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 0,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 383,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 13.03.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,65 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 27,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,00 EUR im Vergleich zu 81,60 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,217 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

