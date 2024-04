MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

MorphoSys im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 67,80 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie wies um 15:41 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,80 EUR. Bei 67,80 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,75 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.220 MorphoSys-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,29 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 78,58 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem MorphoSys seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,38 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 13.03.2024. In Sachen EPS wurden 1,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 59,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 81,60 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte MorphoSys am 29.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX in Rot

Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Dienstagshandels