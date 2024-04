MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 67,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,80 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,80 EUR an. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 67,75 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.710 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei 68,00 EUR erreichte der Titel am 16.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,58 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten MorphoSys-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 59,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,60 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

