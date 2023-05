MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 24,38 EUR

1,25% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 23,65 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 23,28 EUR. Bei 24,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 78.207 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,92 EUR) erklomm das Papier am 25.05.2023. Mit einem Zuwachs von 5,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 100,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 03.05.2023. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 62,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte MorphoSys am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 31.07.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,225 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie stark: JPMorgan hebt Kursziel für MorphoSys an - 'Underweight'

MorphoSys-Aktie mit Gewinnen: MorphoSys übertrifft Analystenerwartungen

Ausblick: MorphoSys zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys